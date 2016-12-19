İki günlük aranın ardından Halep'te tahliyeler yeniden başladı

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Halep'in doğusundaki mahallelerden 400 muhalif aileleriyle birlikte ayrıldı. Ateşkesle ilgili telefon diplomasisi de sürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile görüşme yaptı.



Suriye'de Halep'in doğu kesimlerinden yaklaşık 400 muhalif daha aileleriyle birlikte tahliye edildi.



Halep'in doğu kesimlerinden tahliyeler saldırılar nedeniyle Cuma günü durmuştu.



Saldırı nedeniyle kesintiye uğrayan tahliyeler iki gün sonra yeniden başladı. 400 muhalif aileleriyle birlikte kentten ayrıldı.



Öte yandan Türkiye ve Rusya arasında tahliyelerle ilgili görüşmeler de sürüyor.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Halep'teki ateşkes ele alındı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefonda görüştü.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı bugün yaptıkları görüşmede, Halep'teki sivillerin durumu ve son gelişmeleri ele aldı.





ulusalkanal.com.tr