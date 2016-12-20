Havada ABD-İran gerilimi

İran-ABD arasında yeni kavganın sebebi 16.6 milyar dolarlık Boeing anlaşması. İran tarafı anlaşmanın iptal edilmesi halinde ön ödemeyi ‘faiziyle alacağını’ açıklarken dün de Airbus’tan 100 uçak alınacağı açıklandı.

İranlı yetkililer, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ı 16.6 milyar dolarlık Boeing anlaşmasını bozması halinde 'ön ödemeyi faiziyle' almakla tehdit etti.



Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre üst düzey yetkili, İran ile ambargonun ardından varılan nükleer anlaşmanın şartlarına uyulmasını talep ettiklerini belirtti.



ABD basını ülkenin bayrak taşıyıcısı olan İran Havayolları'na satılacak olan 80 adet uçak için anlaşmanın iptal edilemeyeceği görüşünde.



İran Hava Yolları CEO'su Ferhad Pervereş, "İki tarafın da taahhütlerin ihlali veya mücbir sebepler söz konusu olduğunda kendine ait senaryoları var" dedi. Başkan Barack Obama'nın İran ile anlaşmasını eleştiren ve 4 milyon dolarlık yeni bir Boeing Air Force One uçağına da karşı çıkan Trump'ın ne yapacağı merakla bekleniyor.



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