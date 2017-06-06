Rusya Savunma Bakanlığı, Norveç'e ait P-3 Orion tipi denizaltısavar uçağına Rus MiG-31 savaş uçağı tarafından önleme yapıldığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rusya'nın Kuzey Filosu'nda görevli MiG-31 savaş uçağı, bir uçağın Barents Denizi'nin uluslararası karasuları üzerinde, Rusya sınırı boyunca seyrettiği tespit edilmesi üzerine havalandı.



VERİCİSİNİN KAPALI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ



MiG-31 savaş uçağı, uçuş sırasında vericisi kapalı olduğu ve Norveç'e ait olduğu tespit edilen P-3 Orion tipi denizaltısavar uçağına önleme yaptı. MiG-31, Norveç uçağının güzergahını değiştirmesi ve Rusya sınırından uzaklaşması üzerine üssüne geri döndü.



(Sputnik)