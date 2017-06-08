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Hawaii'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Depremde can ve mal kaybı olmadı

Hawaii'de 5,3 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Hawaii eyaletinin güneydoğusunda 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Volcano bölgesinin 18 kilometre güneydoğusu olan 5,3 büyüklüğündeki depremin, yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Hawaii Volkan Gözlemevi yetkilisi Christina Neal, Kilaunea yanardağının güney kanadında meydana gelen depremin, volkanı harekete geçirme riski oluşturmadığını belirtti.
Depremde can ve mal kaybı olmadı.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem nedeniyle bölgede tsunami beklenmediğini duyurdu.


Kaynak: AA
Etiketler; #hawaii #deprem
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