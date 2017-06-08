Hindistan’da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada 26 kişi yaşamını yitirdi.
DHA'da yer alan habere göre; Hindistan basınında yayımlanan haberlere göre Madhya Pradeş Eyaletinin Balaghat kentinde meydana gelen patlamanın fabrikada çalışan bir işçinin yanan sigara izmaritini söndürmeden yere atmasından kaynaklandığı zannediliyor.
ulusalkanal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.