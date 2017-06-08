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Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 26 ölü

Hindistanda bir havai fişek fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada 26 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 26 ölü
Hindistan’da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada 26 kişi yaşamını yitirdi.

DHA'da yer alan habere göre; Hindistan basınında yayımlanan haberlere göre Madhya Pradeş Eyaletinin Balaghat kentinde meydana gelen patlamanın fabrikada çalışan bir işçinin yanan sigara izmaritini söndürmeden yere atmasından kaynaklandığı zannediliyor.

ulusalkanal.com.tr
Etiketler; #hindistan #havai fişek #fabrika #patlama
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