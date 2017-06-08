Hindistanda bir havai fişek fabrikasında meydana gelen şiddetli patlamada 26 kişi yaşamını yitirdi.

DHA'da yer alan habere göre; Hindistan basınında yayımlanan haberlere göre Madhya Pradeş Eyaletinin Balaghat kentinde meydana gelen patlamanın fabrikada çalışan bir işçinin yanan sigara izmaritini söndürmeden yere atmasından kaynaklandığı zannediliyor.