Hollanda'da Amsterdam polisi, bir otomobilin şehrin ana tren istasyonu dışındaki yayalara çarpması sonucu beş kişinin yaralandığını açıkladı. Aracın sürücüsü tutuklandı.

Polis, yaralılardan ikisinin hastaneye kaldırıldığını ve diğer üç kişinin olay yerinde tedavi gördüğünü bildirdi.



Polis, sürücünün park yasağı olan bir alana park edildiğini ve araca yaklaşıldığında sürücünün arabayla duvara çarptığını söyledi.



Polis, ayrıca otomobilin arandığını ve sürücünün sorgusunun sürdüğünü söyledi.



Polisin olayın bir terör saldırısı olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.



ulusalkanal.com.tr