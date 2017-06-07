Venezuela'da eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in kardeşi Argenis Chavez, Barinas eyaletinin yeni valisi oldu.

BBC'nin haberine göre, eski Berinas Valisi Zenaida Gallardo'nun sağlık nedenleri dolayısıyla görevinden ayrılmasının ardından yerine Hugo Chavez'in kardeşi Argenis Chavez geçti.



Argenis Chavez, ülkede valinin istifa etmesi halinde içişleri bakanının görevi devralması kuralı uyarınca Gallardo'nun koltuğuna geçti.

Yemin töreninde yaptığı konuşmada Chavez, hükümete karşı yürütülen "ekonomik savaş"tan ülkenin sorunlarını sorumlu tuttu.

Argenis Chavez, "ABD, bir darbe ile Bolivarcı Devrimi ve hükümeti devirmeye çalışıyor." dedi.



Chavez, vali olarak yemin etmeden sadece birkaç gün önce eyalet içişleri bakanı olarak atanmıştı.

Ocak ayında göreve gelen Gallardo, koltuğunu Hugo Chavez'in diğer kardeşi Adan Chavez'den devralmıştı.

Eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in, 1999'da iktidara gelmesinin ardından, Venezuela ve ABD arasında giderek artan diplomatik gerginlik yaşanmıştı.

İki ülke, 2010'da karşılıklı olarak büyükelçilerini geri çekerken, Chavez'in 2013'te vefat etmesinin ardından halefi Nicolas Maduro birçok ABD'li diplomatı sınır dışı etmişti.