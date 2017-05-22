Eivissa Havaalanında temizlik işçilerinin başlattığı grev nedeniyle çöp yığınları oluştu

İspanya'nın İbiza kentindeki Eivissa Havaalanında temizlik işçilerinin bir hafta önce başlattığı grev ciddi sorunlara yol açmaya başladı.



İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, bağlı bulundukları şirketin 3 aydır maaşlarını ödemediği gerekçesiyle 16 Mayıs'ta greve giden yaklaşık 40 temizlik işçisi, bugün yürütülen görüşmelerde bir netice alınamamasından dolayı greve devam kararı aldı.



Temizlik işçilerinin 16 Mayıs'ta başlattıkları süresiz grevden dolayı havaalanında çöp yığınları oluşmaya başladı.



Havaalanında oluşan çöp yığınları ve temizlik problemi nedeniyle sağlık alarmı verildi. Havaalanı içerisindeki tuvaletler de kullanılamaz hale geldi.



Bazı havayolu şirketlerinin yolcularına uçaktaki lavaboları kullanmalarını tavsiye ettiği aktarıldı.



Sadece geçen hafta sonu 80 bin turistin kullandığı Eivissa Havaalanındaki hijyen sorunundan dolayı tur şirketleri de zor durumda kaldı.



İbiza adasındaki turizm şirketlerinin temsilcileri de sezonun başladığını, eğlence merkezlerinin açıldığını belirterek, grevin adanın imajını olumsuz etkileyeceğini savunuyor.