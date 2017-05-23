İngiltere'deki Manchester Arena konser salonunda yaşanan olayda 19 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi yaralandı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı kuvvetli şekilde kınandı. İngiliz polisi, otobüs terminalinde şüpheli bir paketin inceleme altına alındığını duyurdu. Alarmdan yaklaşık 1 saat sonra açıklama yapan Londra polisi şüpheli paketin temiz çıktığını açıkladı. Londra polisi şüpheli bir durum olmadığını bildirirken, "sabır için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, patlamayla ilgili, "Manchester'da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenler için taziyelerimizi sunuyoruz. Türkiye ve Birleşik Krallık terörizme karşı ortak ve kararlı mücadelesine devam edecektir." ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da terör saldırısını lanetledi. BBC'nin İçişleri Muhabiri Dominic Casciani, araştırmacıların saldırganın böyle bir cihazı nasıl ele geçirdiğini cevaplamaya çalışacağını bildirdi. Bu soruya cevap verilebilirse patlama hakkında daha fazla şey öğrenilebileceği aktarıldı. Patlama sonrası Manchester'da bu akşam nöbet tutulacak. Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham tarafından yapılan açıklamada, "Bu akşam 6'da Albert Meydanı'nda nöbet tutmak için lütfen bize katılın. Üzülüyoruz ama güçlüyüz" ifadeleri yer aldı. Reuters, 22 kişinin öldüğü saldırının gerçekleştiği Manchester'da bir alışveriş merkezinin boşaltıldığını bildirdi. ​Görgü tanıkları bir patlama sesi duyulduğunu söyledi. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi

0 0 0 0