İNGİLTERE 'DE İKİNCİ BOMBA PANİĞİ

polisi,kentinde bir konser salonunda yaşanan olayda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 50 kişinin yaralandığını bildirerek, olayın terör saldırısı çerçevesinde ele alındığını duyurdu.Manchester polisinden bölgedeki gelişmelerle ilgili yapılan açıklamada, kentin kuzeyindeki Manchester Arena konser salonunda'ninbitiminde dün yerel saatle 22.35'te (TSİ 00.35) patlama yaşandığı iddiaları üzerine polisin olay yerine çağrıldığı belirtildi.Polisin açıklamasında olayın nedenine ilişkin herhangi bir detaya yer verilmedi. Buna karşın açıklamada,ifadeleri kullanıldı.Manchester Emniyet Müdürü Ian Hopkins, Manchester Emniyet Müdürlüğü önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada olayla ilgili bilgi verdi.Konserin sona erdiği dakikalarda yaşanan patlamadan kaynaklandığı öne sürülen olayda 19 kişinin hayatını kaybettiğini teyit eden Hopkins, yaklaşık 50 yaralının kentteki 6 hastanede tedavi altına alındığını söyledi.Olayın eldeki bilgilere göre şu an için terör saldırısı olarak soruşturulduğuna dikkati çeken Hopkins, ulusal terörle mücadele polisi ve ilgili istihbarat servislerinin iş birliğiyle soruşturmanın sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.Saldırıda ölenlerden birinin kimliği belli oldu, 18 yaşındaki Georgina Callander. İki yıl önce konseri veren ABD'li şarkıcı Ariana Grande ile fotoğraf çektiren Callander, ölmeden saatler önce popstarayazmıştı.İngiltere Başbakanı Theresa May'in basın toplantısını dünyanın en büyük haber kanalları canlı yayınladı. Patlamanın tarihte İngiltere'nin kuzeyindeki en kötü saldırı olduğunu belirten May,dedi.May'in verdiği bilgiye göre, soruşturma devam ettiği için teröristin kim olduğu şimdilik açıklanmayacak.Ayrıca polis, kent merkezindeki katedralin bahçesinde bulunan şüpheli bir paketin de kontrollü şekilde patlatılacağını kaydetti.Yetkililer, halkın kontrollü patlamayı duymaları halinde paniklememelerini ve'dan da uzak durması istedi.Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi, Manchester Arena konser salonunda patlama yaşandığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.Düşüncelerinin olayın kurbanları ve bundan etkilenenlerin aileleriyle olduğunu vurgulayan May, "Polisin korkunç bir terör saldırısı olarak gördüğü olayın tüm ayrıntılarının saptanması için çalışıyoruz." bilgisini paylaştı.Başbakanlık kaynakları, May'in gelecek ay ülkede yapılacak erken genel seçim için yürüttüğü seçim kampanyasını askıya aldığını ve son gelişmelerle ilgili bugün gerçekleştirilecek acil kabine toplantısına başkanlık edeceğini duyurdu.İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn de olayla ilgili "korkunç" nitelemesinde bulunarak, "Düşüncelerim olaydan etkilenenler ve acil durum ekipleriyle birlikte." ifadesini aktardı.Görgü tanıkları ise konser salonunda büyük bir patlama sesi duyduklarını ve izleyicilerin panik halinde salondan çıktığını aktardı.Bu arada, 21 bin kişi kapasiteli konser salonunun altındaki Victoria tren istasyonunda da seferler askıya alındı.Birleşik Krallığın Manchester kentinde dün gece meydana gelen ve çok sayıda ölü ve yaralının olduğu terör saldırısını kuvvetle kınıyoruz. İnsanlıktan çıkmış varlıkların ve odakların düzenlediği bu tür kalleşçe saldırıların vahşeti ile acısını maalesef çok iyi bilip hisseden ülkemiz ve halkımız adına Birleşik Krallık ile halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Terör belasına karşı bu belayı üreten her türlü çevrenin kökünü her yerden kazımak için yakın dostumuz ve müttefikimiz Birleşik Krallık'la birlikte yürütegeldiğimiz kararlı ve etkin mücadeleyi omuz omuza sürdürmeye devam edeceğiz. Manchester'daki kalleş saldırıya vereceğimiz en iyi ortak cevap bu olacaktır."İngiliz polisi, otobüs terminalinde şüpheli bir paketin inceleme altına alındığını duyurdu. Victoria Otobüs Terminali'nin etrafındaki yolların trafiğe kapatıldığı duyuruldu. Otobüs terminali, Kraliyet ailesinin ikamet ettiği Buckingham Sarayı'na yakın konumda.Alarmdan yaklaşık 1 saat sonra açıklama yapan Londra polisi şüpheli paketin temiz çıktığını açıkladı. Londra polisi şüpheli bir durum olmadığını bildirirken, "sabır için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, patlamayla ilgili açıklama yaptı.Kalın, açıklamasında,ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, patlamayla ilgili,açıklamasında bulundu.Almanya Şansölyesi Angela Merkel, ülkesinin İngiltere ileolduğunu söyledi.BBC'nin İçişleri Muhabiri Dominic Casciani, araştırmacıların saldırganın böyle bir cihazı nasıl ele geçirdiğini cevaplamaya çalışacağını bildirdi. Bu soruya cevap verilebilirse patlama hakkında daha fazla şey öğrenilebileceği aktarıldı.1. Saldırgana nasıl yapılacağı öğretildi.2. Kendi öğrendi.3. Cihaz başkası tarafından verildi.Patlama sonrası Manchester'da bu akşam nöbet tutulacak. Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham tarafından yapılan açıklamada,ifadeleri yer aldı.