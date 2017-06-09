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İngiltere'de rehine krizi!

İngiltere New Castle’de iş merkezinde bir saldırgan,bıçakla tehdit ettiği çok sayıda kişiyi rehin aldı.

İngiltere'de rehine krizi!

İngiltere New Castle’de iş merkezinde bir saldırgan,bıçakla tehdit ettiği çok sayıda kişiyi rehin aldı.

Olay yerine çok sayıda güvenlik ekip sevk edildi.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #ingiltere #rehin #new castle
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