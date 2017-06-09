İngiltere New Castle’de iş merkezinde bir saldırgan,bıçakla tehdit ettiği çok sayıda kişiyi rehin aldı.

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İngiltere New Castle’de iş merkezinde bir saldırgan,bıçakla tehdit ettiği çok sayıda kişiyi rehin aldı.



Olay yerine çok sayıda güvenlik ekip sevk edildi.



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