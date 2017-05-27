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İngiltere'de siber saldırı: Tüm uçuşlar askıya alındı

İngiltere'de sabahtan beri yaşanan siber saldırı sonrasında yüzlerce uçuş rötarlı yapıldı. Londra'daki Heathrow Havalimanı'ndan tüm uçuşlar askıya alındı

İngiltere'de siber saldırı: Tüm uçuşlar askıya alındı

Sabah saatlerinde bilgisayar sistemlerinde aksamalar meydana gelen İngiliz havayolu şirketi British Airways'in Lizbon, Roma ve ABD uçuşları başta olmak üzere tüm uçuş seferleri siber saldırı nedeniyle gerçekleştirilemedi.

İngiliz havayolu şirketi British Airways'in sabah saatlerinde bilgisayar sistemlerine siber saldırı düzenlendiği aktarıldı. Uçağa binmek için tüm İngiltere'de havayollarına akın eden yolcular, sistem arızaları nedeniyle uzun kuyruklar oluşturdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, başta Lizbon, Roma ve ABD uçuşları olmak üzere tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşların şimdilik iptal edildiği duyuruldu.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Yolcuların mağduriyetini en kısa zamanda çözeceklerini açıklaya havayolu şirketi yazılı açıklamasında "Bilgisayar sistemimiz siber saldırı altında. Sorunu en kısa sürede çözmek için çalışmalar başlatıldı" dendi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #ingiltere #siber saldırı #Londra #British Airways #lizbon #roma #abd
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