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İngiltere'de terör tehdit seviyesi düşürüldü

İngiltere'de pazartesi günü Manchester'da düzenlenen bombalı saldırının ardından en üst dereceye çıkarılan terör tehdit seviyesi düşürüldü.

İngiltere'de terör tehdit seviyesi düşürüldü

İngiltere'de pazartesi günü Manchester'da düzenlenen bombalı saldırının ardından en üst dereceye çıkarılan terör tehdit seviyesi düşürüldü.

Başbakan Theresa May, bu sabah yapılan acil durum kabine toplantısının ardından "kritik"e çıkarılan terör tehdit seviyesinin bir alt derece olan "ciddi"ye düşürüldüğünü açıkladı.

Karar, iç istihbarat servisi MI5 bünyesindeki Ortak Terör Analiz Merkezinin (JTAC) tavsiyesiyle alındı.

"Kritik" seviyesi, her an bir terör saldırısı olabileceğine dair somut bir istihbaratın olduğu anlamına gelirken "ciddi" seviyesi, böyle bir istihbarat olmamakla birlikte saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğünü gösteriyor.

Terör tehdit seviyesinin "kritik"te tutulduğu sırada İngiliz güvenlik güçleri, Manchester saldırısının faili Salman Abedi'yle bağlantılı kişilere yönelik bir dizi operasyon yaptı ve 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Artırılan güvenlik önlemleri kapsamında yaklaşık bin asker de polisin emrinde hassas noktalarda koruma ve devriye görevi yaptı.

Abedi'nin, Manchester Arena konser salonunun çıkışında üzerindeki el yapımı parça tesirli bombayı patlaması sonucu 22 kişi ölmüş, 59 kişi yaralanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ingiltere #terörist #tehdit seviyesi
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