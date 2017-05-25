Silahlı askerler Parlamento, Buckingham Sarayı, Başbakanlık, bakanlıklar ve büyükelçiliklerde nöbet ve devriye görevine başladı. Çevresinde Başbakanlık ve önemli bakanlıkların yer aldığı Whitehall Caddesi trafiğe kapatıldı. Parlamentodaki halk turları ve halka açık diğer etkinlikler iptal edildi. Buckingham Sarayı’nda nöbet değişimi törenleri askıya alındı. Silahlı polisler Londra'nın kalabalık sokak ve meydanlarında devriyeye çıkmaya başladı. Kentte görev yapan sivil polis sayısı artırıldı.

Terör tehdit seviyesini en yüksek basamağa yükselten İngiltere'de, silahlı askerler kilit önemdeki noktalarda nöbet ve devriye görevine başladı.



Ülkenin kuzeybatısındaki Manchester'da bir konser salonunda pazartesi günü meydana gelen bombalı saldırının ardından terör tehdit seviyesini en yüksek basamak olan "kritik"e çıkaran İngiltere'de bu gibi durumlar için hazırlanan özel güvenlik planı devreye alındı.



Silahlı askerlerin polisin emrine verilmesini öngören plan uyarınca başta başbakanlık, bakanlıklar ve parlamento olmak üzere hassas noktalarda koruma düzeni değiştirildi.



Toplam 3 bin 800 askerin kullanılması öngörülen plan kapsamında dün 984 askeri personel yeni görevlerine başladı.



Silahlı askerlerin nöbet ve devriye görevi yaptığı hassas noktalar arasında Kraliçe 2. Elizabeth'in resmi konutu Buckingham Sarayı, demiryolu istasyonları, limanlar ve havalimanları bulunuyor.



Askerin, konserler ve spor olayları gibi halkın kalabalık bir şekilde bulunduğu etkinliklerde ve mekanlarda da koruma işlevi yapması öngörülüyor. Silahlı askerlerin koruyacağı mekanlar arasında Londra'daki büyükelçilik binaları da yer alıyor.



Bu kapsamda cumartesi günü Londra'nın Wembley Stadı'nda Arsenal ve Chelsea arasında yapılacak kupa finalinde de silahlı askerler güvenliği sağlayacak.



Bu uygulamayla askerin 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk defa Londra sokaklarında bu düzeyde görünürlük kazandığı belirtiliyor.



İngiltere'de ordu, iç güvenlikte son olarak 2003 yılında Heathrow Havalimanı'na yönelik bir saldırı ihbarı üzerine görev almıştı. Bir terörist grubun yerden füze sistemiyle uçaklara saldıracağı ihbarı üzerine 400 asker, zırhlı araçlarla havalimanına sevk edilmişti. Dönemin başbakanı Tony Blair olayda askeri personel kullanılması kararından dolayı kamuoyunda eleştirilmişti.



Terör tehdit seviyesinin yükseltilmesinin ardından İngiliz parlamentosuna düzenlenen halk turları ve parlamentoda düzenlenen halka açık etkinlikler de dün iptal edildi.



Tedbirler kapsamında Buckingham Sarayı’nda turistlerin büyük ilgisini çeken nöbet değişimi törenleri de askıya alındı.



Başkentin sokaklarındaki polis varlığı da gözle görülür biçimde arttırıldı. Silahlı polisler başkentin kalabalık sokak ve meydanlarında devriyeye çıkmaya başladı. Kentte görev yapan sivil polis sayısının da arttırıldığı duyuruldu.



Polis, çevresinde başbakanlık ve önemli bakanlıkların yer aldığı Whitehall Caddesi'ni de trafiğe kapadı.



Yeni tedbirler çerçevesinde polisin kişileri durdurup üzerini arama uygulaması yaygınlaştırılırken, araçlar için oluşturulan kontrol noktalarının da sayısı artırılıyor.



Londra'da bazı semtlerde çöp tenekeleri ve cep telefonu şarj noktaları da geçici kaldırıldı.



5 basamaklı tehdit skalası



Manchester’daki konser salonunda düzenlenen terör saldırısının ardından iç istihbarat servisi MI5 bünyesinde, 2003'te kurulan ve 16 bakanlık ile kurumdan uzmanları bir araya getiren Ortak Terör Analiz Merkezi (JTAC), terör tehdit seviyesini "ciddi"den en yüksek düzey olan "kritik"e yükseltmişti.



MI5'ın Uluslararası Terörle Mücadele şubesiyle de yakın iş birliği içinde çalışan JTAC, ülkedeki terör tehdit seviyesini "düşük"ten "kritik"e kadar 5 basamaktan oluşan bir skalayla değerlendiriyor.



Herhangi bir saldırının muhtemel görülmediği "düşük" en alt basamağı oluştururken ikinci sıradaki "vasat" düzeyi, bir saldırının mümkün ancak düşük ihtimalli olduğu durumlarda uygulanıyor.



Terör tehdit seviyesinin 3. basamağı "büyük", bir saldırının mümkün olduğunu ve gerçekleşme ihtimalinin güçlendiğini gösteriyor.



İngiltere'nin bir süredir içinde bulunduğu 4. seviye "ciddi", somut bir saldırıya yönelik elde herhangi bir istihbarat olmamakla birlikte bir saldırının kuvvetle muhtemel olduğu anlamına geliyor.



Terör tehdit seviye skalasının en üst basamağını oluşturan "kritik" basamağı ise bir saldırının her an beklendiğini gösteriyor. Bu seviyeye, istihbarat örgütlerinin elinde somut bir saldırıya ilişkin bilgi bulunduğunda geçiliyor.



Tehdit seviyesi 3. kez en yüksekte



Son kararla İngiltere'de terör tehdit seviyesi üçüncü kez "kritik" düzeye çıkarılmış oldu.



Ülkede terör tehdit seviyesi bu düzeye, 2006'da transatlantik sefer yapan bir uçağa saldırı yapılacağı iddiası üzerine düzenlenen geniş çaplı operasyon sırasında 3 günlüğüne yükseltilmişti.



Ülke tehdit seviyesinin "kritik"e yükseltildiği bu çapta bir teyakkuzu yine 3 günlüğüne 2007 yılında da Londra'da bir gece kulübünü bombalamaya hazırlandığı öne sürülen bir kişi için başlatılan "insan avı" sırasında yaşamıştı.



İngiltere’de terör tehdit seviyesinin kritik basamağında bu defa 1 hafta kadar tutulabileceği belirtiliyor.



Manchester Arena konser salonunda pazartesi gecesi ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin konserinin sonunda yaşanan bombalı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Polis, adını Salman Abedi olarak açıkladığı saldırganın da patlama sırasında öldüğünü bildirmişti.