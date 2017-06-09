Ünlü sanatçı hastanelik oldu!
Ünlü sanatçı hastanelik oldu!
Dirar ilk kez açıkladı! Fenerbahçe...
Dirar ilk kez açıkladı! Fenerbahçe...
Bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 37 terörist etkisiz hale getirildi
Çok sayıda iş adamı gözaltına alındı
Çok sayıda iş adamı gözaltına alındı

Irak Kerbela'da intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Irak'ın Kerbela şehrinde El-Musayyib bölgesinde pazar yerine intihar saldırısı düzenlendi. En az 20 kişinin öldüğü ve 20'den fazla kişinin yaralandığı saldırıyı, terör örgütü IŞİD üstlendi.

Irak Kerbela'da intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Irak'ın Kerbela şehrinde El-Musayyib bölgesinde pazar yerine intihar saldırısı düzenlendi. 

Meydana gelen saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti. 

Saldırıda 20'nin üzerinde yaralı var. 

IŞİD ÜSTLENDİ

İntihar saldırısını terör örgütü IŞİD üstlendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #saldırı #Kerbela #ırak
banner863
Önceki Haber
Bülent Esinoğlu yazdı: Katar olayına ABD çıkarlarından bakmak ya da...
Sonraki Haber
Doğu Perinçek yazdı: ABD güdümlü 'Sünnî NATO'da Türkiye yok!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.