Irak'ın Kerbela şehrinde El-Musayyib bölgesinde pazar yerine intihar saldırısı düzenlendi.
Meydana gelen saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.
Saldırıda 20'nin üzerinde yaralı var.
IŞİD ÜSTLENDİ
İntihar saldırısını terör örgütü IŞİD üstlendi.
Irak'ın Kerbela şehrinde El-Musayyib bölgesinde pazar yerine intihar saldırısı düzenlendi. En az 20 kişinin öldüğü ve 20'den fazla kişinin yaralandığı saldırıyı, terör örgütü IŞİD üstlendi.
Irak'ın Kerbela şehrinde El-Musayyib bölgesinde pazar yerine intihar saldırısı düzenlendi.