Irak'ın Kerbela şehrinde El-Musayyib bölgesinde pazar yerine intihar saldırısı düzenlendi. En az 20 kişinin öldüğü ve 20'den fazla kişinin yaralandığı saldırıyı, terör örgütü IŞİD üstlendi.

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Irak'ın Kerbela şehrinde El-Musayyib bölgesinde pazar yerine intihar saldırısı düzenlendi.



Meydana gelen saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.



Saldırıda 20'nin üzerinde yaralı var.



IŞİD ÜSTLENDİ



İntihar saldırısını terör örgütü IŞİD üstlendi.

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