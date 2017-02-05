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Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

Irak'ın Diyala kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 askerin öldüğü, 5 askerin yaralandığı bildirildi.

Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

Diyala emniyet teşkilatında görevli Yüzbaşı Habib eş-Şemri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyala'nın kent merkezi Bakuba'ya bağlı El-Mehise köyünde yola döşenmiş patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 askerin hayatını kaybettiğini, 5 askerin yaralandığını belirtti.

Şemri, söz konusu askerlerin terör örgütü IŞİD tarafından yerleştirilen mayınların temizlenmesi görevinde bulunduklarını aktardı. 

Terör örgütü  IŞİD, 2014 yılının yaz aylarında Diyala'nın büyük bir kısmında kontrolü sağlamıştı. Irak ordusu da uluslararası koalisyon güçlerinin desteğiyle düzenlediği askeri operasyonlar neticesinde 2015 yılı sonuna kadar Diyala'da IŞİD'in kontrolündeki tüm bölgeleri geri almıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak #diyala #bombalı saldırı
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