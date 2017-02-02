Irak'ta bombalı saldırılar: 3 ölü, 8 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırılarda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki iki bölgede meydana gelen bombalı saldırılarda 2'si polis 3 kişinin öldüğü bildirildi.



Bağdat emniyetinde görevli Yüzbaşı Nezhen el-Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hur Receb bölgesinde yola döşenen patlayıcının güvenlik güçlerine ait devriye aracının geçişi sırasında infilak ettiğini söyledi.



Söz konusu saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiğini, 3'ünün yaralandığını aktaran Hıdır, güvenlik güçlerinin bölgedeki tarama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat’ın güneyindeki El-Mahmudiyye bölgesinde de halk pazarı yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.