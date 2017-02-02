Kanada'da yine cami saldırısı
Kanada'da yine cami saldırısı
Trump: Hiçbir şey seçenek dışı değil
Trump: Hiçbir şey seçenek dışı değil
81 ilde 12 bin 420 polisle eş zamanlı operasyon
81 ilde 12 bin 420 polisle eş zamanlı operasyon
İşte Erdoğan ile Merkel görüşmesinin perde arkası
İşte Erdoğan ile Merkel görüşmesinin perde arkası

Irak'ta bombalı saldırılar: 3 ölü, 8 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırılarda 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Irak'ta bombalı saldırılar: 3 ölü, 8 yaralı

 Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki iki bölgede meydana gelen bombalı saldırılarda 2'si polis 3 kişinin öldüğü bildirildi. 

Bağdat emniyetinde görevli Yüzbaşı Nezhen el-Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hur Receb bölgesinde yola döşenen patlayıcının güvenlik güçlerine ait devriye aracının geçişi sırasında infilak ettiğini söyledi. 

Söz konusu saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiğini, 3'ünün yaralandığını aktaran Hıdır, güvenlik güçlerinin bölgedeki tarama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.  

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat’ın güneyindeki El-Mahmudiyye bölgesinde de halk pazarı yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak #bağdat #bombalı saldırı
banner863
Önceki Haber
Bitlis haberleri - Yoğun tipi ve rüzgar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
Sonraki Haber
Bu hafta 8 film vizyona girecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.