Irak'ın Enbar vilayetine bağlı Hit ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında biri gazeteci 17 kişinin öldüğü bildirildi.

Irak'ın Enbar vilayetine bağlı Hit ilçesinde düzenlenen intihar saldırısında biri gazeteci 17 kişinin öldüğü bildirildi.



Hit Yerel Konsey Başkanı Muhammed el-Muhammedi, bir intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu çoğu sivil 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını söyledi.



Saldırıda ölenler arasında Asya televizyon kanalının muhabiri Suheyb el-Hiti ile 4 askerin bulunduğunu aktaran Muhammedi, yaralılar arasında ise El-Camiiyye televizyonunda kameraman olarak görev yapan Vemıd ed-Delimi ile 4 askerin yer aldığını ifade etti.



Muhammedi, durumu ağır yaralıların Er-Ramadi Hastanesi'ne, diğerlerinin başkent Bağdat'taki farklı hastanelere nakledildiği bilgisini verdi.