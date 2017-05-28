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Irak'ta intihar saldırısı

Diyala'da düzenlenen intihar saldırısında 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Irak'ta intihar saldırısı

 Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinin kent merkezi Bakuba'da düzenlenen intihar saldırısında 4 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakuba'nın merkezinde bulunan kontrol noktasına gelen bir intihar eylemcisinin üzerindeki bombayı infilak ettirmesi sonucu 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. 

Olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği, ölü ve yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Irak güçleri geçtiğimiz günlerde Diyala'nın kuzey ve doğusundaki IŞİD hücrelerine karşı askeri operasyon başlatmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak #intihar saldırısı #diyala #Ölü #yaralı #bakuba
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