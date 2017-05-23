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İran-ABD arasında ipler gerildi: İzin alacak değiliz

Tahran-Washington arasında ipler geriliyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD başkanı Tump’ın Suudi Arabistan ve İsrail temaslarında İran’ı hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. İran'ın füze çalışmalarını durdurması çarısına yanıt veren Ruhani, " İran ne zaman füze denemesine ihtiyaç duyarsa bunu yapar ve konuda ABD'den izin alacak değil" diyerek Washington yönetimine meydan okudu.

İran-ABD arasında ipler gerildi: İzin alacak değiliz

ABD başkanı Tump’ın Suudi Arabistan ve İsrail temaslarında İran’ı hedef alan sözlerine Tahran’dan yanıt geçikmedi.

İran Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ruhani, ABD başkanı Tump’ın Suudi Arabistan ve İsrail temaslarında İran’ı hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi.

Suudi Arabistan’da gerçekleşen ABD- İslam ve Arap ülkeleri zirvesini  "O toplantı sadece bir şovdu, Hiçbir şekilde siyasi ya da pratik bir değeri yok” sözleri ile eleştirdi.

Washington yönetiminin hiç bir zaman terörizmle mücadele etmediğine dikkat çeken İran Cumhurbaşkanı, "Teröristleri destekleyenler, terörizmle mücadele ettiklerini söyleyemez" dedi.

Hasan Ruhani, füze çalışmalarını durdurması için Washington yönetiminin Tahran’a  yaptığı çağrıya tepki gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı, " İran ne zaman füze denemesine ihtiyaç duyarsa bunu yapar ve konuda  ABD'den izin alacak değil" diyerek ABD’ye meydan okudu.

Haber: Yakup Aslan
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #iran #abd #tahran #washington #hasan Ruhani #donald trump #arap
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