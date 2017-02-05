İran-ABD gerilimi büyüyor: Çok sert sözler

İran-Amerika gerilimi giderek tırmanıyor. Amerika'nın "İran terörün en büyük sponsoru" açıklamasına Tahran'dan sert bir yanıt daha geldi. İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Generali Amir Ali Hajizadeh "Füzelerimizi onların kafasında patlatırız" dedi. Bu arada İran yeni bir füze tatbikatı başlattı.

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