İran-ABD gerilimi büyüyor: Çok sert sözler

Amerika ile İran arasındaki füze krizi büyüyor. Amerika'nın Savunma Bakanı Jim Mattis'in Japonya ziyareti sırasında yaptığı "İran, Ortadoğu'da terörü en fazla destekleyen ülke" açıklamasına Tahran'dan sert bir yanıt geldi.
İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri generali Amir Ali Hajizadeh, İran'in güvenliğinin tehdit edilmesi durumunda 'Gürleyen füzeleri düşmanın başına yağdıracağız" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mattis, aynı zamanda İran tehdidine karşı Ortadoğu'daki güçlerinin sayısını arttırmaya gerek görmediklerini de açıkladı.
ABD'nin İran'a balistik füze denemesi nedeniyle aldığı yaptırım kararının ardından Tahran yönetimi de füzelerini ve radar sistemlerini test etmek amacıyla yeni bir askeri tatbikat başlattıklarını açıkladı.
Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi ise Amerika'da vize yasağının durdurulması üzerine 16-17 Şubat'ta İran'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak ABD'li güreşçilere İran vizesi verileceğini açıkladı.
ulusalkanal.com.tr
İran-Amerika gerilimi giderek tırmanıyor. Amerika'nın "İran terörün en büyük sponsoru" açıklamasına Tahran'dan sert bir yanıt daha geldi. İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Generali Amir Ali Hajizadeh "Füzelerimizi onların kafasında patlatırız" dedi. Bu arada İran yeni bir füze tatbikatı başlattı.
Amerika ile İran arasındaki füze krizi büyüyor. Amerika'nın Savunma Bakanı Jim Mattis'in Japonya ziyareti sırasında yaptığı "İran, Ortadoğu'da terörü en fazla destekleyen ülke" açıklamasına Tahran'dan sert bir yanıt geldi.