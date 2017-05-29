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İran: Asker göndermeye hazırız!

 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suriye'deki ateşkesin devamı için İran'ın bölgeye "barış gücü" göndermeye hazır olduğunu belirtti.

İran: Asker göndermeye hazırız!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, haftalık basın toplantısında bir soru üzerine, Suriye'deki "çatışmazlık bölgeleri"nde ateşkesin devamının sağlanması amacıyla garantör ülkeler Türkiye, İran ve Rusya arasında görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Bölgeye askeri birlik göndermeye ilişkin de değerlendirmede bulunan Kasımi, "Bu konuda, aramızdaki anlaşma ve yol haritasının belirlenmesinin ardından, bölgedeki ateşkesi güçlendirmek amacıyla bize düşeni yapmak için barış gücü göndermeye hazırız" dedi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan görüşmelerde, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında, Suriye'de "çatışmasızlık bölgeleri" ve bu bölgelerin sınırları boyunca "güvenlikli bölgeler" oluşturulması konusunda anlaşmaya varılmıştı. Söz konusu bölgelerin idaresinin de garantör ülke birliklerince sağlanması kararlaştırılmıştı./Aydınlık

Etiketler; #iran #asker #türkiye #rusya
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