İran güne saldırı haberleri ile başladı. Sabahın erken saatlerinde silah seslerinin duyulduğu ilk nokta İran İslam Cumhuriyeti Parlamentosu oldu. Dikkatlerin Meclis binasına yöneldiği anda bir diğer saldırı haberi de başkent Tahran'da bulunan İmam Humeyni Türbesinden geldi.

İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen iki saldırıda teröristlerin hedefi İran Meclisi ve İmam Humeyni Türbesi oldu.



HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 12'YE YÜKSELDİ



İlk saldırının gerçekleştiği nokta İran meclisi oldu. Güvenlik kaynakları, dört saldırganın uzun namlulu silahlarla hedef aldığı İran Meclisi'nde biri güvenlik yetkilisi olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. Meclis İdare Binasının üst katlarında, teröristler ve güvenlik güçleri arasında çatışma devam ettiği sırada köşeye sıkıştırılan teröristlerden biri üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Çatışmanın sona erdiği belirtildi.



CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜNDEN TEPKİ



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İran'daki terör saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Kalın açıklamada, "Saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı



İran Meclisi'ndeki çatışma anı







DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA



Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki saldırıyı kınayan bir açıklama yapıldı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Bu sabah (7 Haziran) saatlerinde Tahran’da İran İslami Danışma Meclisi ile İmam Humeyni Türbesi’ne yönelik terör saldırıları düzenlendiği, saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.



Bu menfur saldırıları kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere İran halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.



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Saldırganlar rehinelerden birini güvenlik güçlerine gösterdi​



İRAN MECLİSİ'NDE 'KAHROLSUN AMERİKA' SLOGANLARI



Terör saldırısı ile hedef alınmasına rağmen çalışmalarına ara vermeyen İran Meclisinde tarihi anlar yaşandı.



İran Meclis Başkanı etrafında omuz omuza kenetlenen İranlı milletvekilleri hep bir ağızdan "Kahrolsun Amerika" sloganları attı.







İKİNCİ SALDIRIDA HEDEF İMAM HUMEYNİ TÜRBESİ





Humeyni'nin türbesine düzenlenen intihar saldırısı anına ait fotoğraf



Hareketli dakikaların yaşandığı kentte bir diğer saldırının adresi İmam Humeyni Türbesi oldu.



Türbe içerisinde gerçekleşen Kur'an okuma programının katılımcılarını hedef alan bomba yelekli saldırgan güvenlik görevlileri tarafından fark edilince üzerindeki bombayı infilak ettirdi.







Canlı bomba yelekli saldırganla beraber bir teröristin de bulunduğu bilgisini paylaşan İran güvenlik kaynakları, canlı bomba saldırısının gerçekleştiren saldırganların kadın olduklarını ve güvenlik görevlilerince fark edildikleri anda türbe bahçesinde kendini patlattığını, patlamada iki teröristle birlikte bir türbe temizlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Humeyni türbesindeki patlama anı







33 YARALI VAR



İran Hızır Acil Kurumu Başkanı, her iki saldırıda toplam 33 kişi yaralandığını söyledi.







VALİDEN RESMİ AÇIKLAMA



Tahran Valisi, "Humeyni Türbesi'nde 1 kişi kendini patlattı" açıklamasında bulundu.





Bu fotoğraf, İran Meclisinin içinden.



SALDIRILARI IŞİD ÜSTLENDİ



İran İstihbarat Bakanlığı saldırının terör örgütü IŞİD tarafından üstlenildiği bilgisini paylaşarak, halka kalabalık mekanlardan uzak durma çağrısı yaptı.



Yakup Aslan / Tahran

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