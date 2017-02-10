İran'da devrimin 38. yıl dönümü

İran, İslam Devrimi'nin 38'inci yılını kutluyor... Tahran'ın Azadi Meydanı'nda düzenlenen törenlere milyonlarca İranlı katıldı. Törenlerde her yıl olduğu gibi bu yıl da Amerika karşıtı pankart ve sloganlar öne çıktı.

İran'da İslam Devrimi'nin 38'inci yıldönümü ülke genelinde yapılan çeşitli etkinlikle kutladı.



Ülkenin birçok kentinde düzenlenen yürüyüşlere katılan milyonlarca İranlı ABD'nin İran'a yönelik saldırgan tutumunu protesto etti.



Ellerinde devrimin kurucu lideri Ayetullah Humeyni ile ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in posterlerini taşıyan kalabalıklar başkent Tahran'daki Azadi Meydanı'nda bir araya geldi.











İngiltere, Amerika ve İsrail karşıtı pankart ve sloganlar törenlerdeki yerini aldı. Trump'ı protesto eden Maeirkan halkına teşekkür eden pankartlar dikkat çekti.









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Soğuk havaya rağmen büyük bir kalabalığın toplandığı törenlerde Donald Trump ve eski Amerikan başkanlarının kuklaları ve Amerikan bayrakları da katılımcıların ayakları altında ezildi.





ulusalkanal.com.tr