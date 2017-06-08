İran İstihbarat Bakanlığınca dün Tahran’da gerçekleştirilen çifte terör saldırısında ölü ele geçirilen teröristlerden 5'inin kimlikleri açıklandı.

İran İstihbarat Bakanlığınca dün Tahran’da gerçekleştirilen çifte terör saldırısında ölü ele geçirilen teröristlerden 5'inin kimlikleri açıklandı.



Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, açıklamada ölü ele geçirilen 5 teröristin İranlı olduğu ve daha önce liderlerinin öldürüldüğü bir operasyonda kaçmayı başaran teröristler olduğu bilgisine yer verildi.



Ayrıca terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin bir süredir Suriye’de bulunduklarının, istihbarat bakanlığınca bilindiği ayrıntısına yer verildi.



Soyisimlerinin belirtilmediği açıklamaya göre teröristlerin isimleri şöyle:



Ramin,

Feridun,

Seryas,

Ebucehad,

Kerim.



Yakup Aslan / Tahran

ulusalkanal.com.tr