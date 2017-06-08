İran’daki çifte saldırının ardından Tahran polisi düğmeye bastı. Yapılan operasyonlarda 6 kişi tutuklandı. Saldırıya devletin zirvesinden de tepki gecikmedi. İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani çifte saldırıyı kınayarak birlik mesajı verdi. Saldırılara en sert tepki de İran devrim muhafızlarından geldi. Devrim muhafızları saldırının arkasındaki gücün Amerika ve Suudi Arabistan olduğunu işaret etti. Çifte terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı da 13’e yükseldi.

İran’ın başkenti Tahran’ı hedef alan İŞİD’in çifte saldırısının ardından Tahran polisi harekete geçti. Tahran emniyet müdürü Tuğgeneral Hüseyin Seccadiniya, terör operasyonlarında 1'i kadın olmak üzere 6 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.



Çifte terör saldırısına devletin zirvesinden tepki gecikmedi. İran dini Lideri Ayetullah Hamaney, terörle mücadelenin önemine vurgu yaparak "Kökleri kazınacak" ifadelerini kullandı.



Terör saldırılarına tepki gösteren bir diğer isim de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani oldu. Ruhani, saldırıların, İran'ın bölgede terörizm, şiddet ve radikalizmle mücadeledeki iradesini daha da güçlendireceğini söyleyerek terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Amerika Başkanı Donald Trump'ın, "Terörizmi destekleyen ülkelerin, destekledikleri kötülüğün kurbanları olma riskini taşıdığını vurguluyoruz" açıklamasına tepki gösterdi. Zarif, Twitter'dan yaptığı açıklamada Trump'ın açıklamasını "iğrenç" olarak niteledi. Zarif, "İranlılar, ABD'nin bu dostluk iddialarını reddediyor" ifadelerini kullandı.



Saldırılara en sert tepki İran devrim muhafızlarından geldi. İran Devrim Muhafızları yaynladıkları yazılı açıklamada,terör saldırılanın arkasında Amerika ve Suudi Arabistan olduğuna işaret etti.



Bildiride, “Saldırılar, ABD Başkanı ve tekfirci teröristleri destekleyen gerici bir devletin lideriyle görüşmesinden bir hafta sonra gerçekleşti. IŞİD’in saldırıyı üstlenmesi, onların bu vahşi saldırıda parmağı olduğunu gösteriyor." İfadelerine yer verildi.



İran Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada saldırıların intikamının alınacağı vurgulandı.



İran Sağlık Bakanlığı, İran meclisi ve İmam Humeyni Türbesinde gerçekleşen saldırıların ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 13’e yükseldiğini açıkladı.



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