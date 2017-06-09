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İran'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için tahran'da tören yapıldı

İran’daki çifte terör saldırısında hayatını kaybedenler için başkent Tahran'da tören yapıldı. Törene binlerce kişi katıldı. Hem Cuma namazında hem de törende öfkenin hedefi Amerika ve Suudi Arabistan oldu.

İran'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için tahran'da tören yapıldı
İran'daki saldırılarda hayatını kaybedenlerin cenaze töreni
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İran’da ağıtlar bu kez çifte saldırıda hayatlarını kaybedenler için yakıldı.

İran Meclisi ve İmam Humeyni Türbesi'ni hedef alan saldırılarda hayatını kaybeden 17 kurban Tahran'da binlerce kişinin katıldığı törenle uğurlandı.

Tahran üniversitesinde kılınan Cuma namazına katılanlar ve sokaklara taşan kalabalığın hedefinde iki ülke vardı.

Üst düzey askeri ve siyasi erkanın katıldığı törenlerde “Kahrolsun Amerika, Kahrolsun Suudi Arabistan” sloganları neredeyse hiç susmadı. Törene katılanların dilinde acı, gurur ve öfke mesajları vardı.

Tahran'da, İran Meclisi ve Ayetullah Humeyni'nin türbesini hedef alan 17 kişinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin de yaralandığı silahlı ve bombalı saldırıları IŞİD üstlenmişti.

Devlet televizyonuna konuşan İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, Tahran'da yapılan saldırıların intikamını alacaklarını ifade etti. 

Haber-Kamera: Yakup Aslan
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #iran #terör saldırıları #tahran
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