İlber Ortaylı: Kasabalı politikacılarla...
İlber Ortaylı: Kasabalı politikacılarla...
LYS 1'in Matematik sınavında 2 sorunun iptali isteniyor
LYS 1'in Matematik sınavında 2 sorunun iptali isteniyor
'Suudi Arabistan, Katarlıları Kabe'ye almadı' iddiası
'Suudi Arabistan, Katarlıları Kabe'ye almadı' iddiası
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü
İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İran'dan Katar'a 5 uçak yiyecek!

Katar'a yönelik abluka sonrasında Türkiye'nin yardım hamlesinin ardından İran da harekete geçti. Krizin baş aktörlerinden Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz de, aynı ailedeki Katar ve Suudi Arabistan vatandaşlarının insani durumlarının göz önünde bulundurulması ve ihtiyaç durumunda bu ailelere yardım sağlanması emrini verdi

İran'dan Katar'a 5 uçak yiyecek!

AFP'de yer alan habere göre; İran'ın Katar'a 5 uçak yiyecek gönderdiği belirtildi. İran Havayolları, Iran Air Sözcüsü Shahrokh Noushabadi, şu ana kadar İran'a meyve ve sebze gibi gıdalardan oluşan 5 uçağın gönderildiğini, ve bu uçakların her birinin yaklaşık olarak 90 ton kargo taşıdığını söyledi. Noushabadi, Katar'dan talep olduğu sürece teslimatlara devam edeklerini de açıkladı.

Gıda ihtiyacının önemli bir bölümünü ülke dışından karşılayan Katar, krizin ardından İran ve Türkiye ile görüşmeye başladıklarını açıklamış, ilk hamle Türkiye'den gelmişti.

TÜRKİYE'DEN 5 GÜNDE ONLARCA TON GIDA GİTTİ
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre; Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı ambargo ve izolasyona karşın THY'nin geniş gövdeli kargo uçakları Türkiye ile Katar arasında mekik dokumaya başladı. 5 günde azami kargo kapasitesi 69 ton olan THY Kargo'nun Airbus 330 tipi uçakları Doha'ya 10 uçuş yaptı. Uçuşlar İzmir aktarmalı yapılırken uçakların içinde gıda malzemesi olduğu öğrenildi.
Türkiye'den kargo uçaklarıyla gelen tavuk, yumurta, süt ve yoğurt gibi ürünlerin ulaştığını sosyal medya hesaplarından halka duyuran Katar'da marketler, raflardaki Türk ürünlerinin altına da "Türkiye'den hava yoluyla gelen ürünler" diye yazmıştı.


ulusal.com.tr




 
Etiketler; #türkiye #yardım #katar #iran
banner863
Önceki Haber
Firari savcının ByLock’unda şoke eden Gülen mesajı
Sonraki Haber
Eski milletvekili İlhan Aytekin yaşamını yitirdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.