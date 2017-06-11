Katar'a yönelik abluka sonrasında Türkiye'nin yardım hamlesinin ardından İran da harekete geçti. Krizin baş aktörlerinden Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz de, aynı ailedeki Katar ve Suudi Arabistan vatandaşlarının insani durumlarının göz önünde bulundurulması ve ihtiyaç durumunda bu ailelere yardım sağlanması emrini verdi

AFP'de yer alan habere göre; İran'ın Katar'a 5 uçak yiyecek gönderdiği belirtildi. İran Havayolları, Iran Air Sözcüsü Shahrokh Noushabadi, şu ana kadar İran'a meyve ve sebze gibi gıdalardan oluşan 5 uçağın gönderildiğini, ve bu uçakların her birinin yaklaşık olarak 90 ton kargo taşıdığını söyledi. Noushabadi, Katar'dan talep olduğu sürece teslimatlara devam edeklerini de açıkladı.



Gıda ihtiyacının önemli bir bölümünü ülke dışından karşılayan Katar, krizin ardından İran ve Türkiye ile görüşmeye başladıklarını açıklamış, ilk hamle Türkiye'den gelmişti.



TÜRKİYE'DEN 5 GÜNDE ONLARCA TON GIDA GİTTİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre; Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı ambargo ve izolasyona karşın THY'nin geniş gövdeli kargo uçakları Türkiye ile Katar arasında mekik dokumaya başladı. 5 günde azami kargo kapasitesi 69 ton olan THY Kargo'nun Airbus 330 tipi uçakları Doha'ya 10 uçuş yaptı. Uçuşlar İzmir aktarmalı yapılırken uçakların içinde gıda malzemesi olduğu öğrenildi.

Türkiye'den kargo uçaklarıyla gelen tavuk, yumurta, süt ve yoğurt gibi ürünlerin ulaştığını sosyal medya hesaplarından halka duyuran Katar'da marketler, raflardaki Türk ürünlerinin altına da "Türkiye'den hava yoluyla gelen ürünler" diye yazmıştı.





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