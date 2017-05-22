İran’da Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının ardından yerel seçim sonuçları da açıklandı.Açıklanan sonuçlara göre bir çok kentte Reformcu ve Ilımlı muhafazakarların oluşturduğu “umut listesi” kazandı. Umut listesi başkent Tahran’da 21 kişilik belediye meclisindeki tüm sandalyelerin sahibi oldu.

İran’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile eş zamanlı olarak 19 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerinde sanuçları açıklandı.



İçişleri bakanlığının açıkladığı sonuçlara göre 15 yıldır muhafazakaların yönettiği başkent Tahran başta olmak üzere bir çok kentte Reformcu ve ılımlı muhafazakar adaylar açık ara farkla kazandı.



Tahran’da, reformcu ve ılımlı muhafazakar adayların oluşturduğu 21 kişilik "Umut" listesi, belediye meclisindeki sandalyelerin tamamını aldı.



Açıklanan resmi sonuçlara göre, Tahran'daki "umut" listesinin birinci sıra adayı eski cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin oğlu Muhsin Rafsancani, en fazla oyu alan isim oldu.



Hasan Ruhani'nin yüzde 57 oy oranıyla ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilk zaferlerini elde eden reformcular, başta Tahran olmak üzere birçok büyük şehirde belediye seçimlerini kazanarak ikinci seçim zaferini ilan etti.



İran yasalarına göre, belediye başkanları, halk tarafından seçilen belediye meclis üyeleri tarafından belirleniyor.



Haber: Yakup Aslan / İran

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