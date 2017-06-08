İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ülkedeki IŞİD saldırılarının ardından taziyelerini ileten ancak açıklamasında "Terörizmi destekleyen ülkelerin, destekledikleri kötülüğün kurbanları olma riskini taşıdığını vurguluyoruz" diyen ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına tepki gösterdi. Zarif, Beyaz Saray'ın açıklamasını 'iğrenç' olarak niteledi.

Zarif, Twitter'dan yaptığı açıklamada "İranlılar ABD'nin arka çıktığı müşterilerin terörüne karşı koyarken iğrenç Beyaz Saray açıklaması ve Senato yaptırımları… İranlılar ABD'nin bu dostluk iddialarını reddediyor" ifadelerini kullandı.



İran'da dün parlamento ve Ayetullah Humeyni'nin türbesinde yaşanan iki ayrı bombalı ve silahlı saldırıda 13 kişi ölmüş, 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı.

Saldırıları IŞİD üstlenmişti.



ABD Başkanı Donald Trump saldırıların ardından yaptığı açıklamada ölenler için taziyelerini iletmiş ancak "Terörizmi destekleyen ülkelerin, destekledikleri kötülüğün kurbanları olma riskini taşıdığını vurguluyoruz" demişti.