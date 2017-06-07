İran Devrim Muhafızları, saldırıların arkasında ABD ve Suudi Arabistan'ın olduğunu öne sürdü.

İran Devrim Muhafızları, İran Meclisi ve Ayetullah Humeyni'nin türbesine yapılan terör saldırılarının ardında ABD ve Suudi Arabistan'ın bulunduğunu öne sürdü.

İran Devrim Muhafızları'na ait resmi internet sitesi Sepahnews'te yayımlanan yazılı açıklamada, "Dünya kamuoyu ve özellikle İran halkı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, bölgede tekfirci teröristleri destekleyen gerici devlet yöneticilerinden biriyle ortak toplantısından bir hafta sonra böyle bir terör saldırısının düzenlenmesini manidar bulmakta. Saldırıyı DEAŞ'ın üstlenmesi, bu vahşi olayda bunların (ABD ve Suudi Arabistan yönetimlerinin) elinin olduğunu ortaya koymaktadır." ifadesine yer verildi.



Sabah saatlerinde başkent Tahran'da İran Meclisi'ne ve devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesine düzenlenen silahlı ve bombalı saldırılarda 6'sı terörist 18 kişi ölmüş, 43 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

