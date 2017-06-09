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İran Devrim Muhafızları: İntikam alacağız

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, "Saldırıların intikamını alacağız, bu nerede ve nasıl olacak bizde saklı. İntikamımız, bize yapılanın bin mislinden daha ağır olacak ve milletimiz bunu görecek" ifadelerini kullandı

İran Devrim Muhafızları: İntikam alacağız
İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, çarşamba başkent Tahran’da düzenlenen ve IŞİD'in üstlendiği saldırıların intikamını alacaklarını ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre; İran devlet televizyonuna konuşan Selami, "Saldırıların intikamını alacağız, bu nerede ve nasıl olacak bizde saklı. İntikamımız, bize yapılanın bin mislinden daha ağır olacak ve milletimiz bunu görecek" dedi.

Tahran’da önceki gün devrim lideri Ayetullah Humeyni’nin türbesi ve parlamentoya düzenlenen eş zamanlı iki terör saldırısında 16 kişi hayatını kaybetmiş, 40’ın üzerinde kişi de yaralanmıştı. Saldırıları IŞİD üstlenmişti.

ulusalkanal.com.tr
Etiketler; #iran #ışid #terör saldırısı #iran devrim muhafızları #Hüseyin Selami #tahran
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