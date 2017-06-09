İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, "Saldırıların intikamını alacağız, bu nerede ve nasıl olacak bizde saklı. İntikamımız, bize yapılanın bin mislinden daha ağır olacak ve milletimiz bunu görecek" ifadelerini kullandı

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