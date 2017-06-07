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İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'nde saldırı: 12 ölü, 43 yaralı

İran güne saldırı haberleri ile başladı. Sabahın erken saatlerinde silah seslerinin duyulduğu ilk nokta İran İslam Cumhuriyeti Parlamentosu oldu. Dikkatlerin Meclis binasına yöneldiği anda bir diğer saldırı haberi de başkent Tahran'da bulunan İmam Humeyni Türbesinden geldi.

İran Meclisi ve Humeyni Türbesi'nde saldırı: 12 ölü, 43 yaralı

İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen iki saldırıda teröristlerin hedefi İran Meclisi ve İmam Humeyni Türbesi oldu. 

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

İran’da yaşanan terör saldırısının bilançosu resmi makamlarca açıklandı.

İran Acil Yardım Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Gulivend yaptığı açıklamada, İmam Humeyni Türbesi ve İran İslam Cumhuriyeti Meclisini hedef alan eylemlerde 2'si polis memuru diğer 2'si meclis çalışanı olmak üzere toplamda 12 İranlı hayatını kaybetti. 

Pir Hüseyin Gulivend, yaşanan olayda 42 kişinin yaralandığını belirtti. 

İran’ın Başkenti Tahran’da bu sabah İmam Humeyni Hareminde ve İran İslam Cumhuriyeti Meclisi’nde gerçekleşen terör saldırısında 12 vatandaş hayatını kaybederken, 42 kişi de yaralandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜNDEN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İran'daki terör saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. Kalın açıklamada, "Saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı

İran Meclisi'ndeki çatışma anı



DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki saldırıyı kınayan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu sabah (7 Haziran) saatlerinde Tahran’da İran İslami Danışma Meclisi ile İmam Humeyni Türbesi’ne yönelik terör saldırıları düzenlendiği, saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur saldırıları kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere İran halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.

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Saldırganlar rehinelerden birini güvenlik güçlerine gösterdi​

İRAN MECLİSİ'NDE 'KAHROLSUN AMERİKA' SLOGANLARI

Terör saldırısı ile hedef alınmasına rağmen çalışmalarına ara vermeyen İran Meclisinde tarihi anlar yaşandı.

İran Meclis Başkanı etrafında omuz omuza kenetlenen İranlı milletvekilleri hep bir ağızdan "Kahrolsun Amerika" sloganları attı.



İKİNCİ SALDIRIDA HEDEF İMAM HUMEYNİ TÜRBESİ


Humeyni'nin türbesine düzenlenen intihar saldırısı anına ait fotoğraf

Hareketli dakikaların yaşandığı kentte bir diğer saldırının adresi İmam Humeyni Türbesi oldu.

Türbe içerisinde gerçekleşen Kur'an okuma programının katılımcılarını hedef alan bomba yelekli saldırgan güvenlik görevlileri tarafından fark edilince üzerindeki bombayı infilak ettirdi.



Canlı bomba yelekli saldırganla beraber bir teröristin de bulunduğu bilgisini paylaşan İran güvenlik kaynakları, canlı bomba saldırısının gerçekleştiren saldırganların kadın olduklarını ve güvenlik görevlilerince fark edildikleri anda türbe bahçesinde kendini patlattığını, patlamada iki teröristle birlikte bir türbe temizlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Humeyni türbesindeki patlama anı



33 YARALI VAR

İran Hızır Acil Kurumu Başkanı, her iki saldırıda toplam 33 kişi yaralandığını söyledi.



VALİDEN RESMİ AÇIKLAMA

Tahran Valisi, "Humeyni Türbesi'nde 1 kişi kendini patlattı" açıklamasında bulundu.


Bu fotoğraf, İran Meclisinin içinden.

SALDIRILARI IŞİD ÜSTLENDİ

İran İstihbarat Bakanlığı saldırının terör örgütü IŞİD tarafından üstlenildiği bilgisini paylaşarak, halka kalabalık mekanlardan uzak durma çağrısı yaptı.

Yakup Aslan / Tahran
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #parlamento #meclis #silah #iran
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