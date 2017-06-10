İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, Tahran'daki saldırıların planlayıcısının bugün öldürüldüğünü açıkladı.

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, Tahran'daki saldırıların planlayıcısının bugün öldürüldüğünü açıkladı.



Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, Tahran'da 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları gerçekleştiren saldırganların bugün güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu.



İran parlamentosu ve Ayetullah Humeyni'nin türbesine çarşamba günü düzenlenen intihar bombalı ve silahlı saldırıda 17 kişi ölmüştü. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.



ulusalkanal.com.tr