İran Tahran’dan, Washington’a yaptırım tepkisi

İran İslam Cumhuriyeti, ABD'nin yeni ekonomik yaptırım kararına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada “Amerika'nın bu girişiminin BM Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı bildirisine aykırı olduğu ve ABD'nin Nükleer Anlaşmaya bağlı kalmadığını göstermiştir" denildi.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride, "İran'ın füze gücünün arttırılmasının yalnızca savunma amaçlı olduğu, savunma amacının dışında kullanılmayacağı ve sistemlerin savunma amaçlı tasarlanmıştır” denildi.



Bildiride bu durumun İran'ın Birleşmiş Milletler ve uluslararası kanunlara göre en doğal hakkı olduğu vurgusu yapıldı.



İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bildirisinde, Amerika'nın İslam düşmanlığı çerçevesinde İranlıların Amerika'ya girişinin yasaklanmasına karşı İran'ın misilleme yapacağı ve bu doğrultuda İran'ın, bölgedeki 'terör gruplarına yardım eden' ABD'li kişi ve kurumlara yaptırım uygulanacağını ilan etti.



Washington yönetimi, İran'ın salı günü yaptığı balistik füze denemesi nedeniyle 12 şirketi ve 13 kişiyi İran'a uygulanan yaptırım listesine dahil etmişti.



Yakup Aslan / İran

ulusalkanal.com.tr