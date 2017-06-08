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İran Tebriz'deki yangın korkuttu

İran’ın en büyük ikinci şehri Tebriz’de meydana gelen patlamaya petrol dolu tanker neden oldu. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken bölge uzun süre kara dumanla kaplandı.

İran’ın Tebriz şehrinde meydana gelen patlama yürekleri ağızlara getirdi.



İran’ın en büyük ikinci şehri Tebriz’de meydana gelen patlamaya petrol dolu tanker neden oldu.



İtfaiyenin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken bölge uzun süre kara dumanla kaplandı.



Yakup Aslan / İran
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #iran #tebriz #yangın
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