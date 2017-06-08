İran’ın en büyük ikinci şehri Tebriz’de meydana gelen patlamaya petrol dolu tanker neden oldu. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken bölge uzun süre kara dumanla kaplandı.

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