İran'da devrimin 38. yıl dönümü

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Toplumumuzda birçok sosyal sorun var. Uyuşturucu, işsizlik, fakirlik, boşanmaların artması gibi. Eğer ekonomik ilerleme kaydetmek istiyorsak yolsuzlukla mücadele etmeliyiz" dedi. Cumhurbaşkanı Ruhani "İran'a ve İranlılar'a saygı duymayı öğrenmeliler. Savaş çığırtkanı politikalara karşı koyacağız" ifadelerini kullandı..

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki sosyal sorunlarla mücadele edilmezse ekonomik ilerleme sağlayamayacaklarını söyledi.



İran devriminin 38'inci yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran'daki Azadi Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Ruhani, "Önümüzde çok uzun bir yol var. Halkımızın daha iyi bir yaşam istediğini biliyoruz. Bu onların hakkıdır." dedi.







Yolsuzlukla mücadelenin önemini vurgulayan Ruhani, "Toplumumuzda birçok sosyal sorun var. Uyuşturucu, işsizlik, fakirlik, boşanmaların artması gibi. Bunları biliyoruz. Eğer ekonomik ilerleme kaydetmek istiyorsak yolsuzlukla mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.



Ruhani, bazı dar görüşlülerin özgürlüklerin önünde engel olduğunu belirtirken, "Düşünürlerimiz, sanatçılarımız, üniversiteliler, kadınlar ve azınlıklar, faaliyetleri için daha münasip bir atmosfer talep ediyorlar. Dar görüşlülükten rahatsızlar." diye konuştu.







Tahran'daki törende her sene olduğu gibi ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kuklası da ateşe verildi.



İran'da her yıl 1 Şubat'ta başlayıp 11 Şubat'ta resmi törenle son bulan devrim kutlamaları çerçevesinde ülke genelinde etkinlikler düzenleniyor.