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İran'dan Katar'a 5 uçak yiyecek!

Katar'a yönelik abluka sonrasında Türkiye'nin yardım hamlesinin ardından İran da harekete geçti

İran'dan Katar'a 5 uçak yiyecek!

Katar'a yönelik abluka sonrasında Türkiye'nin yardım hamlesinin ardından İran da harekete geçti

AFP'de yer alan habere göre; İran'ın Katar'a 5 uçak yiyecek gönderdiği belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler; #iran #katar #yardım #türkiye
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