Suriye ordusu Halep kırsalında aralarında IŞİD'in sözde savaş bakanı ve çok sayıda askeri liderinin de bulunduğu terörist grubu öldürdü. Ordu, Rakka'ya bir adım daha yaklaştı. Öte yandan Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov da başkent Şam'ı ziyaret etti.

Suriye Ordusu Halep doğu kırsalında terör örgütü IŞİD'e yönelik geniş kapsamlı operasyonlar yaptı. Halep doğu kırsalında en az 3 bin terörist öldürüldü, onlarca askeri teçhizat imha edildi.



Örgütün sözde savaş bakanı Mısırlı Ebu Musab, operasyonlar sırasında öldürüldü. Öldürülen IŞİD'li teröristlerden Ebu Uday el Iraki'nin de terör örgütünün bölgedeki askeri operasyon şefi olduğu öğrenildi.



Suriye ordusu bu istikamette yürüttüğü operasyonlarda adım adım ABD ve YPG kuvvetlerinin bulunduğu Tabka kentine yaklaşıyor. Öte yandan çöl operasyonu olarak adlandırılan Deyr-i Zor kentini kurtarmayı hedefleyen operasyonlar da sürüyor. Suriye ordusu son olarak antik Palmira kentinin güney ve doğu yönünde bir çok noktayı ter0ör örgütü IŞİD'den kurtardı.



ABD ile Suriye ordusunun gerilim noktası olan Irak sınırında ABD askerleri görüldü. Şam - Bağdat yolunu kontrol eden el Tanf sınır geçiş noktasında ABD askerleri, Suriye ordusuna karşı savaşan unsurlarla birlikte nöbet tutuyor.



Suriye ordusuyla birlikte operasyon yürüten Rus genelkurmayı da başkent Şam'a çalışma gezisi düzenledi. Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un Şam'ı ziyaret ettiği, şehirde bir gece kalarak son durumu yerinde incelediği belirtildi.



Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da IŞİD ve eskiden El-Nusra olarak adlandırılan Fetih eş-Şam örgütlerinin elinde kimyasal silah olduğuna emin olduklarını söyledi. Şoygu, "Kimyasal silah videolarının gerçek olmadığına eminiz" dedi.



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