İntihar saldırısı hazırlığı şüphesiyle Fas vatandaşı iki kişi gözaltına alındı

İspanya'nın başkenti Madrid'de yürütülen terör operasyonunda, intihar saldırısı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Fas vatandaşı iki kişi gözaltına alındı.



İspanya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, emniyet ekiplerinin sabaha karşı operasyon düzenlediği bildirildi.



Operasyonda, intihar saldırısı yapma hazırlığında olduklarından şüphelenilen 22 ve 43 yaşlarındaki iki Fas vatandaşının gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Avrupa topraklarında intihar saldırısı düzenlemek için tehlikeli şekilde radikalleştikleri tespit edilen şahısların, DEAŞ terör örgütüne bağlı oldukları ve özellikle internette terörü öven propagandalar yaptıkları" kaydedildi.



Ülke, 26 Haziran 2015'ten bu yana olası bir terör saldırısına karşı alarm seviyesi, en yüksek düzeyin bir altı olan 4. düzeyde. İspanya'da bu tarihten itibaren güvenlik güçlerinin yaptıkları operasyonlarda terörle bağlantılı 164 kişi yakalandı.