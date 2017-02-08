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İspanya'da kimyasal tesiste patlama!

İspanya'dan gelen bir son dakika haberine göre, bölgenin itfaye birimi, İspanya'nın Valencia kentinin Paterna kasabasında bulunan bir kimyasal tesiste büyük bir patlamanın meydana geldiğini bildirdi.

İspanya'da kimyasal tesiste patlama!

Patlamanın bir videosu, binadan yükselen büyük bir yangın ve dumanı gösteriyor.  

Olay,  sabah saatlerinde Paterna'nın endüstriyel bir bölgesinde gerçekleşti.


 
İspanya'nın El Mundo gazetesinde en az bir kişinin yanıklarla hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Haberde ayrıca alevlerin yüksekliğinin 15 metreye kadar çıktığı ve birkaç patlamanın meydana geldiği söylendi. 


 
Edinilen bilgiye göre fabrikada klorin, solunum sistemine, gözlere ve cilde zarar verebilecek toksik gazla çalışma yapılıyor. 

Etiketler; #İspanya #avrupa #paterna
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