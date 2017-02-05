İsrail askerleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus, El-Halil ve Beytullahim kentleri ile etrafındaki bazı beldelerde 9 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.



Açıklamada ayrıca gözaltına alınan Filistinlilerden 2'sinin Hamas mensubu olduğu ifade edildi.



İsrail güçleri işgal altında tuttukları Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.