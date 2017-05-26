İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 45 yaşındaki Muhenned Abdurrahman Ebu Safake'nin öldüğü bildirildi.

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 45 yaşındaki Muhenned Abdurrahman Ebu Safake'nin öldüğü bildirildi.



Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Netanya kentinde iki gün önce İsrail polisinin açtığı ateş sonucu yaralanan Ebu Safake'nin hayatını kaybettiği belirtildi.



İsrail polisinden salı günü yapılan açıklamada, Netanya kentinde "bıçaklı saldırıya" maruz kalan bir polisin hafif yaralandığı, saldırıyı gerçekleştirenin ise etkisiz hale getirildiği aktarılmıştı.