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İşte Venezuela olaylarının iç yüzü

Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, ülkesindeki yaşananlar olaylara ilişkin açıklama yaptı. Reyes, Venezuela'daki hükümet karşıtı gösterilerde ABD'nin ve Latin Amerika'nın uyuşturucu kartellerinin parmağı olduğunu savundu.

Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes kamerlar kaşısına geçti. Ülkesindeki şiddet olaylarıyla ilgili Amerika ve Kolombiya'yı suçladı. 

Reyes, gösterilerin dış finansman ile yapıldığını söyledi. 

Büyükelçi, göstericilerin Chavez yanlısı olarak gördükleri bir kişiyi sokak ortasında yakarak öldürdüğünü de söyledi.

Reyes, bu gencin Chavez'ci değil, sadece oradan geçen biri olduğunu ifade etti. 

Büyükelçi'ye Devlet Başkanı Maduro'nun yeni anayasa için çağrı yaptığı Kurucu Meclis'in Temmuz ayında toplanacağını açıkladı.

HABER: DAMLA İNCE - KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Venezuela #türkiyr
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