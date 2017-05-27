Liderler terörle mücadele konusunda anlaşırken, iklim değişikliği konusunda uzlaşıya varılamadı .

Sanayileşmiş 7 ülkenin liderlerini bir araya getiren G7 Zirvesi, bugün yapılan kapanış oturumlarıyla sona erdi.



Almanya, ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, İtalya'nın ev sahipliğinde buluştuğu 43. G7 Liderler Zirvesi, terörle mücadele hususunda tam mutabakat ile sona ererken, göç sorunu ve serbest ticaret konularında kısmi ilerlemelerin kaydedildiği ancak iklim değişikliği ile ilgili anlaşmazlıkların giderilemediği bir zirve olarak tamamlandı.



Sicilya Adası'ndaki tatil beldesi Taormina'da iki gündür G7 Zirvesi'ne ev sahipliği yapan İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, toplantının sonucuna ilişkin basın toplantısı düzenledi. Gentiloni, Taormina'nın, zirveye yaptığı ev sahipliğiyle bu etkinliğin kazananlarından olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.



Bu G7 Zirvesi'nin daha zor geçeceği düşüncesi olmasına karşın zirvede açık ve samimi şekilde her konunun ele alındığını aktaran Gentiloni, katılımcılar arasında ciddi bir ayrılık oluşmadığını söyledi.



Taormina'daki zirvede yoğun ve gerçek tartışmaların yaşandığını vurgulayan Gentiloni, "İnanıyorum ki zirvenin en önemli sonucu terörle mücadele konusunda varılan mutabakat oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Terörle mücadele konusunda, Manchester'daki bombalı saldırı ve son olarak Mısır'daki Kıpti Hristiyanlara yönelik saldırının ertesinde varılan mutabakatın önemine vurgu yapan Gentiloni, bu mutabakatın, aşırıcılar ve internetin zararlı faaliyetler için kullanılmamasına yönelik bunun sağlayıcılarının uyması gereken bir iz bırakacağını dile getirdi. Gentiloni ayrıca terörün, internetten faydalanacağı unsurların kaldırılmasına yönelik karar da alındığını aktardı.



"G7'den bütün sorunlara çözüm bulmayı beklemiyordum"



İtalya Başbakanı, Suriye, Libya, Kuzey Kore gibi önemli dış politika konularında G7 katılımcılarında geniş bir konsensüs olduğunu dile getirerek, göçmen krizine yönelik de uzlaşı olduğuna değindi.



G7'nin, sorunların çözüldüğü bir forum olmadığına vurgu yapan Paolo Gentiloni, "G7'den bütün sorunlara çözüm bulmayı beklemiyordum." dedi. Gentiloni, orta vadede Afrika ve iklim değişikliği üzerine çalışmaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.



Başbakan Gentiloni, "Uluslararası serbest ticarette korumacılık anlayışıyla mücadele"nin sonuç bildirgesinde yer almasına atıfta bulunarak, "İleriye dönük anlamlı adımlar atıldı." diye konuştu.



Ev sahibi Başbakan, İtalya'nın talebiyle, bu sabah Afrika'ya yönelik özel bir oturum yapıldığını ifade ederek, ABD Başkanı Donald Trump dahil olmak üzere tüm liderlerin bu zirveye yakın ilgi gösterdiğini, bu durumun da kendisini etkilediğini söyledi.



Gentiloni, zirvede ele aldıkları cinsiyet eşitliği konusunda da bir yol haritası belirlediklerini aktardı.



İklim anlaşması belirsizliği



Başbakan Gentiloni, iklim değişikliği konusu ve bu hususta geçen yıl imza konulan Paris İklim Anlaşması'nın da zirvenin önemli konu başlıklarından biri olduğunu belirterek, "Katılımcı 7 ülkeden 6'sı bu anlaşma çerçevesinde üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmeye hazır olduğunu ortaya koydu. ABD ise bunu kendi içinde değerlendireceğini belirtti. ABD'nin bu iç değerlendirme sürecini bir an önce sonuçlandırmasını ümit ediyorum. Bunun doğru yönde olmasını umuyorum. Paris İklim Anlaşması'nda ABD'nin katkısını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



İtalya Başbakanı, iklim anlaşmasından en ufak taviz vermenin dahi söz konusu olmadığını, ABD'nin vereceği kararın yenilenebilir enerji üzerine çalışan firmalar olmak üzere herkesi yakından ilgilendirdiğini dile getirdi.



Öte yandan Gentiloni'nin açıklamasına karşılık, ABD Başkanı Trump, Twitter üzerinden, "Paris İklim Anlaşması'na ilişkin son kararımı gelecek hafta vereceğim." paylaşımında bulundu.

