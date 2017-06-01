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İtalya'nın başkenti Roma'da büyük yangın

İtalya’nın başkenti Roma’nın kenar mahallerinden birindeki araç söküm merkezinde çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı.

İtalya'nın başkenti Roma'da büyük yangın

İtalya’nın başkenti Roma’nın kenar mahallerinden birindeki araç söküm merkezinde çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı.

İtalyan haber ajansı ANSA’ya göre, akşam saatlerinde Roma’nın Battistini semtinde bulunan bir araç söküm merkezindeki bazı araçların boş benzin depolarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 50 araç hasar görürken, merkez kullanılamaz hale geldi.
Yangın yerine yakın binaları güvenlik gerekçesiyle tahliye eden itfaiye, bölgeyi kordon altına aldı.
Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi de olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
Öte yandan yangın nedeniyle yükselen siyah dumanların Vatikan’ın ünlü Aziz Petrus Bazilikası’nın kubbesiyle yakın mesafede olması kısa süreli paniğe yol açtı.
Sosyal medyada Vatikan yakınlarında patlama olduğu yönünde paylaşımlar yapıldı.



 


Kaynak: AA
Etiketler; #roma #italya
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