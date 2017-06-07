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Japonya'da 5 işçi yüksek radyasyona maruz kaldı

Japonya'da bir nükleer tesiste 5 işçinin yüksek radyasyona maruz kaldığı bildirildi.

Japonya'da 5 işçi yüksek radyasyona maruz kaldı

Japonya Atom Enerjisi Ajansından yapılan açıklamada, Tokyo'nun kuzeydoğusundaki plütonyum işleme tesisindeki 5 çalışanının ekipman kontrolü sırasında, yüksek oranda radyoaktif madde içeren bir torbanın yırtılması sonucu yüksek oranda radyasyona maruz kaldığı belirtildi.

Olayın, aşırı zehirli plütonyumun kullanıldığı nükleer yakıt çalışmalarının yapıldığı Oarai Nükleer Araştırma ve Geliştirme Tesisi'nde meydana geldiği ifade edildi.

İlk incelemelerde 5 çalışanın kol ve bacaklarında radyoaktif bulaşma tespit edildiği, 3 çalışanın da burun delikleri içinde radyoaktif toz soluduklarına dair ize rastlandığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Diğer yandan Japon NHK televizyonu, çalışanlardan birindeki radyoaktif bulaşma seviyesinin Ajansın duyurduğundan 100 kat daha fazla olduğunu ileri sürdü.


Kaynak: AA
Etiketler; #radyasyon #japonya
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