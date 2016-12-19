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Jirinovski: Bu saldırı, Türk-Rus ilişkilerinin düzelmesini engellemeye yönelik bir provokasyon

Rus Liberal Demokrat Parti Lideri Vladimir Jirinovski, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik silahlı saldırının Türkiye-Rusya ilişkilerine yönelik bir provokasyon olduğunu söyledi. 

Jirinovski: Bu saldırı, Türk-Rus ilişkilerinin düzelmesini engellemeye yönelik bir provokasyon

Rus basınına açıklama yapan Jirinovski, "Batı bizim aramızı bozmaya çalışıyor. Bu suikast Türk-Rus ilişkilerini bozmaya yönelik bir provokasyondur" dedi. 

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Güvenlik Komisyonu Başkanı Leonid Slutskiy de silahlı saldırının Türk-Rus ilişkilerinin bozulmasını yönelik provokasyon olabileceğini belirtti.

Slutskiy, "Bu saldırı, Türk-Rus ilişkilerinin düzelmesini engellemeye yönelik bir provokasyon olabilir. Eğer bu böyleyse, saldırıyı hazırlayanların Türk-Rus ilişkilerini bozma amaçlarına ulaşamamasını umut ediyorum." ifadelerini kullandı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Rus Liberal Demokrat Parti Lideri Vladimir Jirinovski #rusya #türkiye
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