Jirinovski: Bu saldırı, Türk-Rus ilişkilerinin düzelmesini engellemeye yönelik bir provokasyon

Rus Liberal Demokrat Parti Lideri Vladimir Jirinovski, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik silahlı saldırının Türkiye-Rusya ilişkilerine yönelik bir provokasyon olduğunu söyledi.

Rus basınına açıklama yapan Jirinovski, "Batı bizim aramızı bozmaya çalışıyor. Bu suikast Türk-Rus ilişkilerini bozmaya yönelik bir provokasyondur" dedi.



Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Güvenlik Komisyonu Başkanı Leonid Slutskiy de silahlı saldırının Türk-Rus ilişkilerinin bozulmasını yönelik provokasyon olabileceğini belirtti.



Slutskiy, "Bu saldırı, Türk-Rus ilişkilerinin düzelmesini engellemeye yönelik bir provokasyon olabilir. Eğer bu böyleyse, saldırıyı hazırlayanların Türk-Rus ilişkilerini bozma amaçlarına ulaşamamasını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.