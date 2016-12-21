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John Kirby: Bu gülünç bir iddia

"ABD Dışişleri Bakanı Kerry, FETO elebaşı Gülen'in, ABD'de olmasından dolayı Amerika'nın bu suikastın bir parçası olduğu veya desteklediği yönündeki söylemlerden duyduğu endişeyi dile getirdi"

John Kirby: Bu gülünç bir iddia

(AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Gülen'in ABD'de olmasından dolayı Amerika'nın bu suikastın bir parçası olduğu veya desteklediği yönündeki söylemlerden duyduğu endişeyi dile getirdiğini" belirtti.

Kirby, günlük basın toplantısında, Bakan Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Kerry ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin soruları yanıtladı.
Kerry'nin telefon görüşmesinde "silahlı saldırının arkasında ABD'nin olduğu" yönündeki söylemlerden dolayı kaygılarını ilettiğini belirten Kirby, şunları kaydetti:
"Kerry, Dışişleri Bakanı ile (Çavuşoğlu) yaptığı görüşmede ‘Gülen'in ABD'de olmasından dolayı Amerika'nın dün gerçekleşen bu dile alınamayacak suikastın bir parçası olduğu veya desteklediği yönündeki söylemlerden dolayı endişelerini gündeme getirdi. Bu gülünç bir iddia. Bunun gerçekliğine ilişkin hiçbir şey ortada yok. Kerry de bugün yaptığı görüşmede bunu açıkça dile getirdi."

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD tarafının talep ettiği görüşmenin başında Çavuşoğlu, görüşmede, dün gerçekleşen saldırının arkasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) olduğunu hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın bildiğini Kerry'e anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Amerikan televizyon kanalı CBS'e verdiği mülakatta, "FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in hala ABD'de kalmasının tüm Türk halkını rahatsız ettiğini" vurgulamıştı.

Etiketler; #rusya ankara büyükelçisi andrey karlov #ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby #ABD Dışişleri Bakanı John Kerry #Fetullahçı Terör Örgütü #- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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