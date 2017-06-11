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Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın serbest bırakılmasına tepki

Zintan Askeri Konseyi ve Belediye Meclisi, Seyfülislam Kaddafi'nin serbest bırakılmasını kınadı

Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın serbest bırakılmasına tepki

Libya'daki Zintan Askeri Konseyi ve Belediye Meclisi, Kasım 2011'den bu yana tutuklu bulunan devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın serbest bırakılmasını kınadı.

Askeri Konsey ve Belediye Meclisi tarafından sosyal medyada yayımlanan ortak açıklamada, Seyfülislam Kaddafi'nin "genel af yasası" gerekçesiyle serbest bırakılması, "şehitlere ihanet" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, tahliye işleminin yasal ve ahlaki sorumluluğunun, ihanete ortak olan herkese ait olduğu belirtildi.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne (TM) bağlı General Halife Hafter güçlerinin yönettiği Zintan'daki silahlı gruplardan "Ebu Bekir es-Sıddık" Tugayı, dün kentteki cezaevinde Kasım 2011'den bu yana tutuklu bulunan Seyfülislam Kaddafi'nin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Kaddafi güçlerine karşı savaşan Cebel Garbi (Batı Dağı) bölgesinden gelen aşiretlerden oluşan Zintan Askeri Konseyi, General Hafter ile aynı düzlemde hareket eden bir yapı olarak biliniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Zintan Askeri Konseyi #Zintan #Seyfülislam Kaddafi #libya
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