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Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam serbest bırakıldı

Libya'da Kasım 2011'den bu yana tutuklu bulunan Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam serbest bırakıldı

Libya'da Kasım 2011'den bu yana tutuklu bulunan Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam'ın serbest bırakıldığı bildirildi.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ne (TM) bağlı General Halife Hafter güçlerinin yönettiği Zintan'daki silahlı gruplardan "Ebu Bekir es-Sıddık" Tugayı'nın sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, Zintan kentindeki cezaevinde Kasım 2011'den bu yana tutuklu bulunan Seyfülislam Kaddafi'nin serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Devrik lider Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, cuma günü serbest bırakıldı ve kentten ayrıldı." denildi.

Seyfülislam'ın, Temsilciler Meclisi'nin oluşturduğu geçici hükümette görev alan ve geçen yıl hayatını kaybeden eski Adalet Bakanı El-Mebruk Karira'dan teslim alınan eski yazışmalara ve Temsilciler Meclisi tarafından çıkarılan genel af yasasına dayanılarak serbest bırakıldığı kaydedildi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kaddafi #muammer kaddafi #Seyfulislam #libya #Tobruk
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